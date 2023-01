Familientreffen auf der Illoshöhe: Oliver Wähling (Mitte) hatte beim ersten Training nach seiner Knie-Operation Besuch von Vater Matthias, Christopher (1. FC Nürnberg), Nicolas (Energie Cottbus) und Jamie (TSG Hoffenheim, U17). Foto: Helmut Kemme up-down up-down Nur drei Profis fehlten beim Auftakt Familientreffen beim Trainingsstart des VfL Osnabrück Von Harald Pistorius | 02.01.2023, 18:05 Uhr

Gute Laune, hohe Intensität, fast alle an Bord und ein zufriedener Trainer: Die erste Übungseinheit des VfL Osnabrück nach der zehntägigen Weihnachtspause war ein gelungener Start in die heiße Phase der Vorbereitung vor dem Re-Start der 3. Liga am 14. Januar. Ein VfL-Profi kam in den Genuss eines Familientreffens.