4000 Lila-Weiße in Paderborn: Am 29. April 2011 sahen sie eine 0:1-Niederlage. Foto: imago images/osnapix up-down up-down Schon 3000 Karten für Verl-Spiel abgesetzt Tickets werden knapp: So läuft der Vorverkauf für die letzten vier VfL-Spiele Von Harald Pistorius | 02.05.2023, 20:12 Uhr

4800 Tickets hat der VfL vom SC Verl bekommen - bereits 3000 waren am Dienstagabend verkauft. Setzt sich der Run fort - am Fanshop standen die Fans Schlange - so dürfte das Kontingent Kürze abgesetzt sein. Gibt es dann noch einen Nachschlag?