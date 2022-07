Neuer Ball: Seit knapp drei Wochen nutzt der VfL den neuen Spielball der 3. Liga - es ist der offizielle Ball der WM in Katar. Die Torhüter haben sich rasch an die neue Kugel gewöhnt: Daniel Adamczyk, Luca Böggemann, Philipp Kühn und Laurenz Beckemeyer (von links) mit Torwarttrainer Marcel Höttecke. FOTO: Helmut Kemme up-down up-down Der offizielle WM-Ball feiert in Osnabrück Premiere Seit knapp drei Wochen rollt beim VfL Osnabrück „Al Rihla“ Von Harald Pistorius | 13.07.2022, 14:35 Uhr

Jungfernflug in der 3. Liga: Der offizielle Ball für die Fußball-Weltmeisterschaft fliegt ab dem 22. Juli 2022 in Deutschlands dritthöchster Klasse. Premiere feiert „Al Rihla“ (deutsch: Die Reise) an der Bremer Brücke.