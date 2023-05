Walter Wiethe in Aktion an der ausverkauften Bremer Brücke im Aufstiegsspiel gegen Rot-Weiss Essen (3:3). Foto: NOZ-Archiv/Walter Nordmann up-down up-down Stadiontouren und Talk mit Torte So feiert der VfL Osnabrück den 90. Geburtstag der Bremer Brücke Von Harald Pistorius | 19.05.2023, 15:16 Uhr

Das packende Saisonfinale in der 3. Liga drängt den 90. Geburtstag der Bremer Brücke etwas in den Hintergrund, doch der große Tag wird vom VfL Osnabrück angemessen gewürdigt. Am Sonntag locken Stadiontouren, am Montag wird am Affenfelsen gefeiert.