Party auf dem Rasen: Die Fans feiern den Aufstieg des VfL in die 2. Bundesliga. Foto: osnapix / Dauwe up-down up-down Platzsturm nach Schlusspfiff Beten, Zittern, Jubeln – so feiern die VfL-Fans im Stadion den Aufstieg , Malte Goltsche , Benjamin Kraus und | 27.05.2023, 16:28 Uhr Von Susanne Fetter Harald Pistorius | 27.05.2023, 16:28 Uhr

Nach dem Schlusspfiff gab es kein Halten mehr. Innerhalb von wenigen Sekunden füllte sich der Rasen der „Bremer Brücke“ mit Menschen und hüllte ihn in ein lila-weißes Farbenmeer. Ein lautes „Jaaaaaaaa“ dröhnte derart laut aus dem Stadion, dass es ganz Osnabrück gehört haben muss - vielleicht sogar Teile des Landkreises. In den 96. Minuten zuvor war viel gebetet und gezittert worden - jetzt entlud sich die Anspannung in Jubel.