Publikumsliebling beim VfL Osnabrück: Ba-Muaka Simakala ist in dieser Saison zweitbester Scorer der 3. Liga. Foto: Helmut Kemme up-down up-down Topscorer des VfL Osnabrück Simakala im Interview: Ich brauche meine Freiheit - und manchmal einen Tritt in den Hintern Von Harald Pistorius | 15.12.2022, 21:27 Uhr

Er kann dribbeln und schießen, er ist schnell und gewandt, der Ball gehorcht ihm, und er weiß, wo das Tor steht: Ba-Muaka Simakala hat so viel fußballerisches Potenzial, dass sich Beobachter an seinen guten Tagen fragen, warum der Stürmer nicht in der Bundesliga ist.