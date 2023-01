Acht Tore, sechs Assists und die „Kicker“-Durchschnittsnote 3,09: Ba-Muaka Simakala vom VfL Osnabrück bekommt vom „Kicker“ für das zweite Halbjahr 2022 in der Rangliste des Fachblattes das Prädikat „Herausragend“. Foto: Helmut Kemme up-down up-down Sechs Spieler des VfL Osnabrück in der Rangliste des Fachblattes Das berühmte „Kicker“-Ranking: Ba-Muaka Simakala in der Top-Rubrik Von Harald Pistorius | 03.01.2023, 11:11 Uhr

Seit 1956 sortiert der „Kicker“ die Fußballprofis in Deutschland halbjährlich in einer Rangliste. In der aktuellen Sortierung tauchen sechs Spieler des VfL Osnabrück - keiner steht auf einem Spitzenplatz. Und nur einer wurde mit dem Prädikat „Herausragend“ hervorgehoben.