Neun Jahre für den VfL Osnabrück im Einsatz: Sebastian Klaas. Archivfoto: Helmut Kemme up-down up-down Interview vor Spiel in Paderborn Ex-VfL-Profi Klaas über schwierige Zeiten, seinen eigenen Kopf und Mamas Chili Von Susanne Fetter | 02.08.2023, 20:14 Uhr

Neun Jahre trug Sebastian Klaas das Trikot des VfL Osnabrück. Im letzten Sommer wechselte der Mittelfeldspieler zum SC Paderborn. In der vergangenen Saison hatte er gleich zwei längere Verletzungsphasen zu überstehen. Doch der 25-Jährige, der in Brochterbeck aufwuchs, kämpfte sich zurück, wie schon häufig zuvor. An diesem Freitag (18.30 Uhr) empfängt er mit dem SC Paderborn seinen Ex-Club.