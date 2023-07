Der Weg zur Dauerkarte wird zum Nadelöhr: An diesem Dienstag beginnt die zweite Phase des Vorverkaufs beim VfL Osnabrück. Foto: David Ebener up-down up-down Zweite Verkaufsphase startet Dienstag Bis zu 10.000 VfL-Fans im Rennen um 3200 Dauerkarten Von Harald Pistorius | 03.07.2023, 17:50 Uhr

Der Run auf die Dauerkarten des VfL Osnabrück geht in die zweite Phase - und die wird noch heißer als die erste: Mutmaßlich bis zu 10.000 Interessenten gehen an diesem Dienstag ab 13 Uhr in das Rennen um 3200 Saisontickets.