Im Relegations-Hinspiel 2011 ging der VfL durch ein Eigentor der Dresdner in Führung; die Vorarbeit hatte Jan Mauersberger mit diesem Kopfball geleistet. Foto: Helmut Kemme up-down up-down Erinnerungen an heiße Spiele des VfL bei Dynamo Dresden Der Tag, als ein Foul die Karriere von VfL-Legende Uwe Brunn beendete Von Harald Pistorius | 08.10.2022, 14:00 Uhr

Zum neunten Mal tritt der VfL Osnabrück am Sonntag (13 Uhr) bei Dynamo Dresden an. Erinnerungen an zwei Siege, zwei Relegationspartien - und an ein böses Foul, das die Karriere einer VfL-Legende beendete.