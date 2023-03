Große Kulisse an der Hafenstraße: Willi Lippens hängt 1973 in der Aufstiegsrunde Lothar Lazar und Jürgen Haase ab. Foto: Imago/Horstmüller up-down up-down Als vier Osnabrücker vom Platz flogen... Sechs legendäre Spiele des VfL an der Essener Hafenstraße Von Harald Pistorius | 14.03.2023, 09:34 Uhr

Anfangs ging es um die Deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal, später um den Aufstieg in die Bundesliga und in die 2. Liga. Zum 21. Mal seit 1952 gastiert der VfL Osnabrück an diesem Dienstag (14. März 2023) im Essener Stadion an der Hafenstraße - hier sind Erinnerungshappen an sechs legendäre Auftritte der Lila-Weißen bei den Rot-Weissen...