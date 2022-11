1495 Punktspielminuten für den VfL Osnabrück bestritt Robert Tesche im ersten Teil der Saison 2022/23 - mehr als jeder andere Profi der Lila-Weißen. Foto: Helmut Kemme up-down up-down Die meisten Einsatzminuten Robert Tesche, die leise Führungskraft des VfL Osnabrück Von Harald Pistorius | 30.11.2022, 08:43 Uhr

Sie werden gesucht, ob in der Nationalmannschaft oder in der 3. Liga – Führungsspieler. Aber woran erkennt man sie? Jedenfalls nicht an großen Gesten und lauten Kommandos. Denn dann wäre Robert Tesche vom VfL Osnabrück keiner aus dieser Fußballer-Spezies.