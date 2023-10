Tommy Reichenberger hat die Gitarre auf dem Bein, blickt gefühlvoll nach unten, während er sicher Akkord für Akkord anschlägt. Zu seiner Linken Ansgar Brinkmann: Der zeigt in Rockstar-Manier in den Himmel, blickt - taktvoll wiegend - nach oben und erfüllt den Raum mit rauchiger Stimme. Gemeinsam intonieren sie den Refrain der Hymne des VfL Osnabrück: „Nur für diesen Verein, wollen wir kämpfen und schrei‘n...“

Es dürfte der wahr gewordene, heimliche Traum eines jeden musischen VfL-Nostalgikers sein, der sich da seit Kurzem in Videoformat auf Instagram begutachten lässt. Reichenberger, der Ex-Stürmer, war der Einladung Brinkmanns und Oliver Seidlers gefolgt und nahm in einem Mode-Outlet im westfälischen Ochtrup eine Folge des Podcasts „Kickerherz“ auf. Der ehemalige Kreativgeist des VfL und der Moderator und Sky-Kommentator sind Hosts dieses Podcasts von Antenne Niedersachsen.

Reichenberger berichtet, ihm sei morgens am Aufnahmetag schon angetragen worden, dass eine Gitarre griffbereit stehen würde. „Puh, muss nicht unbedingt sein“, habe er entgegnet. „Das könne man im Zweifel ja auch rausschneiden, hieß es dann. Aber das haben sie dann wohl nicht getan“, so Reichenberger augenzwinkernd.

Musikalisch aktiv schon beim Aufstieg 2010

„Der Oliver hat wohl irgendwie rausgekriegt, dass ich schon mal eine Gitarre in der Hand hatte“, sagt Reichenberger. „Das müsste 2010 beim Aufstieg gewesen sein, als wir das Liedchen auch schon getrellert haben.“ Die Situation sei für ihn also keine ganz unbekannte gewesen, abermaligen Wiederholungsbedarf habe er dennoch nicht unbedingt.

Reichenberger liegt richtig: Nach dem Aufstieg 2010 zeigte er sein Können an der Gitarre.

Wobei: Schon am Samstag steht das Duell zweier seiner Ex-Klubs an, der SV Wehen Wiesbaden ist an der Bremer Brücke zu Gast (hier im Liveticker auf noz.de). Und es soll ja in der Geschichte des deutschen Fußballs immer durchaus Künstler gegeben haben, die eine Vereinshymne live im Stadion... - diesen Reporter-Gedanken erstickt Reichenberger schon im Keim: „Nein“, fällt er lachend ins Wort. „Die Antwort ist Nein.“