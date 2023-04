Auch die Chance war nicht drin: Erik Engelhardt und Robert Tesche können es nicht fassen. Foto: osnapix / Titgemeyer up-down up-down Erst einmal enttäuscht - und dann? Wie der VfL Osnabrück mit der Niederlage im Topspiel umgehen will und | 02.04.2023, 21:30 Uhr Von Susanne Fetter Harald Pistorius | 02.04.2023, 21:30 Uhr

Nach sechs Spielen ohne Niederlage hat der VfL Osnabrück ausgerechnet gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga verloren. Was das mit der Mannschaft von Trainer Tobias Schweinsteiger machte und und wie sie damit umgehen will...