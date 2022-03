Mitten rein ins VfL-Herz: Das 1:0 durch Lauterns Terence Boyd. FOTO: IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer Scherning: Zu passiv in der erste Halbzeit „Zwei Kaffee, ein Mettbrötchen“ - so trifft Lauterns Boyd gegen den VfL Osnabrück und | 05.03.2022, 17:01 Uhr Von Harald Pistorius Susanne Fetter | 05.03.2022, 17:01 Uhr

Der VfL Osnabrück hat gegen den 1. FC Kaiserslautern eine bittere 0:1-Niederlage kassiert - es war die erste Pleite der Lila-Weißen in diesem Jahr. Zuvor hatte der VfL 16 Punkte in acht Spielen 2022 geholt. Das sagen die beiden Trainer und Lauterns Torschütze Terrence Boyd, der erst am Samstagmorgen nach einem negativen Corona-Test für die Partie Grünes Licht bekam, nach dem Topspiel in der 3. Fußball-Liga.