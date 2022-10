Unzufrieden: VfL-Innenverteidiger Timo Beermann. Foto: osnapix / Titgemeyer up-down up-down VfL-Innenverteidiger nach 2:3 Beermann: Du kannst in Dresden verlieren, aber nicht so und | 09.10.2022, 21:13 Uhr Von Harald Pistorius Susanne Fetter | 09.10.2022, 21:13 Uhr

Die Lippen eng aufeinandergepresst, die Stirn gekräuselt. Timo Beermann sah man schon von Weitem an: Der Innenverteidiger des VfL Osnabrück war nach dem 2:3 in Dresden reichlich bedient. „Genau das, was wir eigentlich verhindern wollten, ist passiert“, sagte der 31-Jährige.