Erste Halbzeit ohne organisierten Support Ultras und Fanszene protestieren auch beim 20. und letzten Montagspiel Von Harald Pistorius | 07.05.2023, 17:16 Uhr

Mit dem zwanzigsten Montagspiel seit 2001 endet für den VfL Osnabrück an diesem Montag die Ära des ungeliebten Termins. Auch die aktive Fanszene hat mit ihren anhaltenden Protesten dazu beigetragen. Und sie wird auch in Paderborn in der ersten Halbzeit schweigen. Warum eigentlich?