Schweinsteiger früh ausgeschieden Abwechslung vor Dortmund-Spiel: Profis des VfL Osnabrück pokern mit Sponsoren Von Malte Goltsche | 19.01.2023, 10:59 Uhr

Die Profis des VfL Osnabrück stecken in der Vorbereitung auf das Auswärtsspiel gegen Borussia Dortmund II (Samstag, 14 Uhr). Am Mittwochabend gab es für die Fußballer aber eine gelungene Abwechslung - eine Mischung aus Mannschaftsabend und Sponsorentreffen am Pokertisch.