Dem soll laut Walpurgis eine Bestandsaufnahme der sportlichen Bedingungen vorangehen. „Grundsätzlich bekennen wir uns zu den mittelfristigen Planungen des VfL“, sagte Walpurgis, der zusammen mit seinem Co-Trainer Ovid Hajou beim VfL antritt.

Thema Sportfreunde Lotte. Walpurgis: „Ich hatte eine schöne Zeit in Lotte, die ich nicht missen möchte. Aber ich nutze eine verbindlich zugesicherte Ausstigesoption und gehe davon aus, dass es keine Probleme gibt und blende das Thema aus. Ich möchte mich an die schönen Dinge in Lotte erinnern.“ Zum Arbeitsgerichtstermin am Donnerstag um 14 Uhr in Rheine wird Walpurgus erscheinen, an dem Tag ist trainingsfrei. Walpurgis klärte auf: „Unsere Verträge wurden am 30. Juni 2012 verlängert, damals wurde uns die Ausstiegsklausel zugesichert. Ich habe das erst nicht öffentlich gemacht, um eine Einigung abzuwarten und nicht zu stören.“ Kröger ergänzte: „Wir hätten diese Gespräche nicht aufgenommen, wenn es diese Klausel nicht gegeben hätte.“ Zu weiteren Fragen will sich Walpurgis nicht äußern, „denn das ist ein schwebendes Verfahren.“

Thema wechselwillige VfL-Profis: Timo Staffeldt, Simon Zoller, Gaetano Manno und Manuel Riemann haben sich in diese Richtung geäußert. Walpurgis: „ Ich werde mit den Spielern sprechen. Wir wollen Spieler, die den aktuellen Weg des VfL mittragen und zu 100 Prozent dahinter stehen. Ich werde mit diesen Spielern unter vier Augen sprechen.“

Thema Zugänge: Walpurgis geht davon aus, dass „stündlich und heute“ weitere Zugänge fixiert werden können: „Wir sind in finalen Gesprächen.“ Dass weitere Spieler aus Lotte kommen hält Walpurgis für „denkbar“: „Ich habe aber kein Interesse daran, die halbe Mannschaft zum VfL zu holen. Ich möchte, dass meine Arbeit bei den Sportfreunden positiv fortgesetzt wird.“ Kröger erwähnt, dass die Sportfreunde Lotte dem vom VfL verpflichteten Michael Hohnstedt keine Freigabe für das Training vor dem 1. Juli erteilt haben. Zu der Frage, ob der jetzt für den VfL interessante Havelser Tom Merkens schon in Lotte vor der Vertragsunterschrift gestanden habe, sagt Walpurgis: „Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass hier ein Konkurrenzkampf herrscht. Es kann bei Spielerwechseln immer sein, dass einer eine andere Abfahrt wählt.“ Kröger betont das gute Verhältnis zu den Sportfreunden und unterstreicht das mit dem Hinweis, dass die Lotter in ihrem Lizenzantrag für die 3. Liga die Osnatel-Arena als Ausweichstadion angeben konnten.

Thema Trainerteam: Geschäftsführer Wehlend betont, dass man nicht mit drei Co-Trainern arbeiten könne, mit Alexander Ukrow (Vertrag bis 2014) sei man in Gesprächen. Nach unseren Informationen steht der Vertrag mit dem Interimstrainer aus der Relegation vor der Auflösung. Rolf Meyer wird als Torwart- und Co-Trainer weiter arbeiten; er hat einen unbefristeten Vertrag.