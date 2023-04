Seit Sommer 2022 beim VfL Osnabrück: Paterson Chato (rechts). Foto: Helmut Kemme up-down up-down Meist nur Reservist beim VfL Osnabrück Paterson Chato: Wenn die Mannschaft erfolgreich ist, bin ich es auch Von Harald Pistorius | 05.04.2023, 12:07 Uhr

Paterson Chato war immer dabei: In allen 30 Ligaspielen gehörte der 26-Jährige Mittelfeldspieler zum Kader des VfL; in acht Partien stand er in der Startelf, 16 Mal wurde er eingewechselt. Nun könnte er beim Spiel bei 1860 München (Samstag, 14 Uhr) in der Startelf stehen, weil Sven Köhler gesperrt ausfällt. Ein Interview über seine Reservistenrolle, seinen Einsatz gegen Dresden am vergangenen Wochenende und Erinnerungen an ein besonderes Gastspiel an der Bremer Brücke.