Mit der DFB-U18-Auswahl im November zum Turnier nach Israel: Kevin Wiethaup, 17-Jähriges Talent des VfL Osnabrück. Foto: Helmut Kemme Wiethaup für DFB-Auswahl Winter-Transfers? Der VfL Osnabrück sucht einen Schuss Routine Von Harald Pistorius | 14.11.2022, 18:43 Uhr

Die Mannschaft des VfL Osnabrück wurde am Samstag nach einer letzten Besprechung auf der Illoshöhe in den Urlaub geschickt – mit Laufplänen. Erst am 1. Dezember geht es mit den üblichen Tests weiter, ehe am 3. Dezember das erste Mannschaftstraining ansteht.