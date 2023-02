Bundesweite Strahlkraft: Das Projekt „Von einem Ort des Jubels zu einem Orts des Unrechts. Zwangsarbeitslager auf Fußball- und Sportplätzen”. Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down VfL Osnabrück in der Gartlage Erst Fußballplatz, dann Zwangsarbeit: Osnabrücker Projekt klärt auf - und das bundesweit Von Mona Alker | 08.02.2023, 10:00 Uhr

Während der NS-Zeit wurden viele Sportstätten in Zwangsarbeitslager umgewandelt - so geschah es auch im Osnabrücker Stadtteil Gartlage. Die Gedenkstätten Gestapokeller und Augustaschacht haben in Kooperation mit dem VfL-nahen Bündnis „Tradition lebt von Erinnerung“ nun ein Projekt auf den Weg gebracht, das bundesweite Strahlkraft hat.