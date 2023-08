Neuzugang im Interview VfL-Stürmer Verhoek: „Meine Frau sagte: Osnabrück ist ein geiler Verein - lass uns das machen“ Von Harald Pistorius | 24.08.2023, 12:25 Uhr | Update vor 1 Std. Vollgas im gegnerischen Strafraum: John Verhoek im Pokalspiel gegen den 1. FC Köln. Foto: Helmut Kemme up-down up-down

Gerade erst ist John Verhoek beim VfL Osnabrück angekommen, da trifft der neue Mittelstürmer auf den Club, der ihn vor einem Monat nicht mehr wollte. Vor dem Gang am Samstag (13 Uhr) ins Ostseestadion des FC Hansa Rostock spricht der 34-jährige Niederländer ungeschminkt über den Schock in Rostock, seine zwölf Jahre in Deutschland und über die Rolle, die seine Frau Michelle bei der Entscheidung für den VfL spielte.