Beschlussvorlage VO/2022/0674: Auf zehn Seiten breitet die Verwaltung die Pläne zum Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum für den VfL Osnabrück aus. An diesem Dienstag fällt die Entscheidung. FOTO: Harald Pistorius Rat tagt am Dienstag ab 17 Uhr VfL-Trainingszentrum: Deshalb droht im Stadtrat ein Patt Von Harald Pistorius | 26.04.2022, 09:47 Uhr

Es wird knapp wie lange nicht bei einer Richtungsentscheidung in Osnabrück: Nach den Stellungnahmen der Fraktionen wird die Abstimmung für oder gegen das Trainingszentrum für den VfL Osnabrück eine hauchdünne Entscheidung. Oder ein Patt. Was das bedeutet und warum die Oberbürgermeisterin nicht das Zünglein an der Waage sein wird.