Erster Einsatz im lila-weißen Dress: Emeka Oduah. FOTO: Helmut Kemme Klingenburg aus Krankenhaus entlassen VfL Osnabrück: Oduah gibt Debüt, Traoré fehlt nach positivem Test Von Harald Pistorius Susanne Fetter | 06.03.2022, 18:53 Uhr

Bei der 0:1-Niederlage des VfL Osnabrück am Samstag gegen den 1. FC Kaiserslautern fehlte Omar Traoré überraschend im Kader. Der Rechtsverteidiger hatte am Freitag ein positives Corona-Testergebnis. Bei Kaiserslautern hingegen ließ sich Torschütze Terrence Boyd kurzfristig freitesten. Das sind die Notizen rund um das Topspiel in der 3. Fußball-Liga.