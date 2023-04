Konzentrierter Beobachter und lautstarker Begleiter am Rand des Trainingsspiels: Trainer Tobias Schweinsteiger. Foto: Harald Pistorius up-down up-down Training am Schinkelberg: Traoré wieder dabei Sonnenschein, blauer Himmel - und einmal wird der Trainer laut Von Harald Pistorius | 19.04.2023, 14:54 Uhr

Blauer Himmel, Sonnenschein, perfekter Rasen - mit viel Spaß und Intensität absolvierten die Fußballprofis des VfL Osnabrück am Mittwochvormittag die dritte Trainingseinheit in der Woche vor dem Spiel beim Halleschen FC am Freitag (19 Uhr, live bei MagentaSport, Live-Ticker auf noz.de).