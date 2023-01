Langmachen für das Comeback: Oliver Wähling, hier im Freundschaftsspiel des VfL Osnabrück im Sommer 2022 gegen den VfL Wolfsburg, wird in den nächsten Wochen sukzessive ins Mannschaftstraining einsteigen. Foto: Helmut Kemme up-down up-down VfL Osnabrück ab Montag wieder im Training Oliver Wähling gibt nicht auf: Comeback rückt langsam näher Von Harald Pistorius | 01.01.2023, 14:51 Uhr | Update vor 15 Min.

Ohne die beiden Langzeitverletzten startet der VfL Osnabrück an diesem Montag nach der zehntägigen Weihnachtspause in die letzten zwei Wochen der Vorbereitung auf die Fortsetzung in der 3. Liga am 14. Januar (Samstag, 14 Uhr) gegen Viktoria Köln. Ein Pechvogel des Jahres 2022 ist auf dem Sprung.