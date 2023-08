Putaro fehlt beim Training Aufgalopp Richtung DFB-Pokal: Intensiver Montag beim VfL Osnabrück Von Malte Goltsche | 07.08.2023, 14:06 Uhr 27 VfL-Profis standen am Montagvormittag auf dem Rasen an der Illoshöhe. Foto: Malte Goltsche up-down up-down

Mit 27 Profis starteten die Fußballer des VfL Osnabrück in die Trainingswoche vor dem DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Köln (Montag, 14. August, 20.30 Uhr, live in der ARD). Lediglich Leandro Putaro fehlte am Montagvormittag auf dem Trainingsplatz.