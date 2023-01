Bereit zur Nutzung: Der neue Trainingsplatz für die Profis des VfL Osnabrück auf der Sportanlage Schinkelberg an der Weberstraße ist fertiggestellt. An diesem Mittwoch wird das Areal offiziell eröffnet. Foto: Harald Pistorius up-down up-down Trainingsplatz des VfL Osnabrück wird eröffnet Übergabe mit OB Katharina Pötter und Chefcoach Tobias Schweinsteiger Von Harald Pistorius | 31.01.2023, 13:14 Uhr

Was vor dreieinhalb Jahren mit den ersten Plänen angestoßen wurde, kommt nun in der Realität an: An diesem Mittwoch (1. Februar 2023) wird der neue Trainingsplatz für die Profis des VfL Osnabrück von der Stadt offiziell übergeben. Zum Auftakt kicken Kinder - unter der Anleitung von Cheftrainer Tobias Schweinsteiger.