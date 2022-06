Im Spieljahr 2008/2009 noch ein Zweitligaduell: Der VfL Osnabrück mit Henning Grieneisen gegen RW Ahlen und einem gewissen Kevin Großkreutz. FOTO: Foto: imago/osnapix Ex-Klub von Philipp Kühn Nur Tagestickets für Test des VfL Osnabrück gegen RW Ahlen Von Benjamin Kraus | 02.06.2022, 14:13 Uhr

Ein Testspiel des VfL Osnabrück in der Vorbereitung auf die neue Drittliga-Saison steigt auf der Illoshöhe: Die Partie gegen Regionalligist RW Ahlen am Freitag, 8. Juli (16 Uhr). Tickets wird es nur an der Tageskasse geben - und vielfältige Ermäßigungen.