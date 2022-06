Manuel Haas, Felix Higl und Florian Kleinhansl treten mit dem VfL Osnabrück im ersten Testspiel in 2022 beim SC Melle 03 an. noz.de überträgt die Partie im Livestream. FOTO: osnapix/Titgemeyer Vorbereitung auf die 3. Liga 2022/23 noz.de zeigt alle Testspiele des VfL Osnabrück im Livestream Von Benjamin Beutler | 17.06.2022, 15:53 Uhr

Der VfL Osnabrück startet am kommenden Montag in die Saisonvorbereitung für die 3. Liga 2022/23. Bereits am Samstag, 25. Juni 2022, steht das erste Testpiel beim SC Melle an. Auf noz.de können Abonnenten diese Partie sowie alle weiteren Testspiele der Lila-Weißen im Livestream verfolgen.