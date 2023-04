Im NFV-Pokal-Halbfinale trifft der VfL Osnabrück auf den SSV Jeddeloh II. noz.de überträgt die Partie im Livestream. Foto: Grafik: noz Video/Foto: osnapix/Titgemeyer up-down up-down 26. April 2023 in Edewecht NFV-Pokal-Halbfinale: noz.de überträgt VfL Osnabrück gegen SSV Jeddeloh II im Livestream Von Benjamin Beutler | 14.04.2023, 14:50 Uhr

Der VfL Osnabrück tritt am 26. April 2023 im Halbfinale des NFV-Pokals gegen den SSV Jeddeloh II an. Die Partie wird um 18 Uhr in der 53acht Arena in Edewecht angepfiffen. Auf noz.de können Sie das Spiel im Livestream verfolgen.