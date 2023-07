Titelverteidiger: Der VfL Osnabrück gewann im vergangenen Jahr die erste Auflage des VW Cups an der Bremer Brücke. Foto: IMAGO/Ralf Treese up-down up-down Gewinner nehmen am Halbzeitspiel teil NOZ verlost 4x2 Tickets für den Volkswagen Cup in Osnabrück Von Sportredaktion | 03.07.2023, 14:00 Uhr

Am Samstag, 8. Juli, wird an der Bremer Brücke der VW Cup ausgetragen. Die NOZ verlost 4x2 Public Tickets für das Turnier an dem neben dem VfL Osnabrück, Eintracht Braunschweig und Fortuna Düsseldorf teilnehmen.