Gut gelaunt am Morgen nach dem ersten Teil der Wiedersehensfeier: So traten die Aufstiegshelden von 1985 gegen den SV Dalum an (stehend von links): Oskar Bauer, Heikko Glöde, Paul Linz, Neale Marmon, Rolf Grünther, Michael Kalkbrenner, Fan Eckhard Krautstrunk sowie (knieend) Uwe Jursch, Andreas Helmer, Ralf Heskamp und Eike Schubert (Helmers Schwiegersohn sprang als Torwart ein).

FOTO: Doris Leißing