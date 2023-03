Schuss ins Glück: Noel Niemann zieht ab und trifft gegen Freiburgs U23 zum Ausgleich. Foto: osnapix up-down up-down Lob und Ansporn vom Trainer Niemanns Torpremiere beim VfL Osnabrück: „Leg alles rein in den Schuss“ Von Benjamin Kraus | 19.03.2023, 21:42 Uhr

„Ich habe den Stürmer gesehen und angespielt, von Erik den Ball im Sechzehner super zurückbekommen und dann gedacht: Schieß einfach! Leg alles rein in den Schuss, was du hast!“ So beschreibt Noel Niemann sein Premierentor in der 3. Liga für den VfL Osnabrück.