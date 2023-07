Trainingslager VFL Osnabrück in Ankum Foto: Helmut Kemme up-down up-down „Ehrmann war wie ein Ziehvater für mich“ Neuer Torwart Grill beim VfL Osnabrück: Mein Ziel ist die Nummer eins Von Benjamin Kraus | 10.07.2023, 20:07 Uhr

An diesem Montag hat der VfL Osnabrück sein Trainingslager in Ankum gestartet - mittendrin gleich Torwart Lennart Grill, der als Zugang von Union Berlin verdeutlichte, beim VfL Osnabrück die Nummer eins in der kommenden Saison werden zu wollen.