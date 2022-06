28. Spieltag 21/22 Fußball Regionalliga West Rot-Weiss Essen - SV Lippstadt am 19.04.2022 im Stadion an der Hafenstrasse FOTO: www.imago-images.de Keine offizielle Anfrage aus Meppen Neidhart freut sich auf Waldhof: Ein Malocherverein, das passt Von Benjamin Kraus | 02.06.2022, 17:27 Uhr

Der im Landkreis Osnabrück wohnende Fußballlehrer Christian Neidhart wird Trainer des SV Waldhof Mannheim – in der vergangenen und wohl auch in der neuen Saison Konkurrent des VfL Osnabrück im Kampf um den Aufstieg in der 3. Fußball-Liga.