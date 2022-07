Am Dienstag wurde Erik Zenga wie erwartet für die U20-Auswahl des DFB nominiert, die in der internationalen Abstellungsperiode vom 3. bis 11. September einer internationalen Runde in der Schweiz gegen Polen und den Gastgeber antritt. Damit greifen die Statuten der DFB-Spielordnung, die für den Fall einer Berufung eines deutschen Auswahlspielers eine Verlegung vorsehen. Für ausländische Auswahlakteure gilt das nicht, sodass der VfL im wahrscheinlichen Fall der Nominierung von Torwart Daniel Heuer Fernandes für die portugiesische U21 auf jeden Fall seine Punktspiele hätte bestreiten müssen.

Für das Derby gegen den SC Preußen ist nun entweder der 1. oder 2. Oktober vorgesehen; es wäre für den VfL die zweite englische Woche in Folge, denn am 25. September (20.30 Uhr) geht es in der zweiten Runde im DFB-Pokal gegen Union Berlin.

Ob das Spiel am 4. September in Halle wie geplant ausgetragen wird, ist noch nicht geklärt. Der Termin fällt ebenfalls in die Abstellungsperiode; möglicherweise wird die Partie um einen Tag vorgezogen. Die weiteren Spieltermine der 3. Liga – bisher sind nur die neun Spieltage bis einschließlich des Wochenendes 14./15. September angesetzt worden – wird es Anfang nächster Woche geben, wenn nach den internationalen Spielterminen die Begegnungen der Bundesliga und der 2. Bundesliga festgelegt worden sind.