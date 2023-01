Zuletzt spielte der VfL 2010 im Signal Iduna Park – und gewann vor 8000 mitgereisten Fans 2:1 gegen die U23 von Borussia Dortmund. Foto: Helmut Kemme Foto: helmut kemme up-down up-down Erinnerungen an 2010 werden wach Nach Tauziehen: VfL Osnabrück darf gegen BVB-U23 im Signal Iduna Park ran Von Benjamin Kraus | 20.01.2023, 20:30 Uhr

Es war eine schwere Geburt und erforderte am Freitag mehrere Abstimmungsrunden zwischen beiden Klubs und dem DFB, aber nun ist klar: Der VfL Osnabrück holt die für diesen Samstag in Wuppertal abgesagte Partie bei Borussia Dortmund II schon vier Tage später am Dienstag (24. Januar, 19 Uhr) nach – und zwar im 81365 Zuschauer fassenden Signal Iduna Park.