Harter Einsatz bei Sprintübungen. Timo Beermann läuft gegen den Widerstand des mit Gewichten beladenen Schlittens. Links Reha-Trainer Tim Schütte. FOTO: Helmut Kemme 75 Tage nach dem Knöchelbruch Timo Beermann und sein Endspurt im Comeback-Rennen Von Harald Pistorius | 19.06.2022, 19:27 Uhr

Eine Grätsche, ein Pressschlag, der Schmerz: Am 6. April 2022 brach sich Timo Beermann in der letzten Aktion eines Trainingsspiels den linken Innenknöchel. Beim Start an diesem Montag (11 Uhr, Illoshöhe) ist er noch nicht im Teamtraining dabei, aber sein Comeback ist in Sichtweite.