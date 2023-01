Ein Hinweisschild am Stadion am Zoo in Wuppertal informiert über eine Spielabsage. Foto: imago/Otto up-down up-down VfL Osnabrück muss 1750 Euro zahlen Nach Dortmund-Absage: Ticket-Rückabwicklung - aber kein neuer Termin Von Benjamin Kraus | 20.01.2023, 13:00 Uhr

Nach der Absage der Drittliga-Partie des VfL Osnabrück bei Borussia Dortmund II in Wuppertal wird das Geld für bezahlte Tickets an die Fans zurückerstattet. Ein Nachholtermin steht noch nicht - und mit jeder vergehenden Stunde an diesem Freitag wird es eher unwahrscheinlicher, dass am Dienstag oder Mittwoch gespielt wird...