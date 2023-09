Champions-League-Sieger und Deutscher Meister Transferknaller in letzter Minute: VfL leiht Ex-Bayern-Profi Michaël Cuisance aus Von Susanne Fetter | 01.09.2023, 22:03 Uhr | Update vor 1 Std. Gewann mit den Bayern die Champions League: Michaël Cuisance. Foto: Fotoagentur SVEN SIMON up-down up-down

In buchstäblich letzter Minute ist dem VfL ein echter Transferknaller gelungen. Kurz bevor sich am Freitagabend das Transferfenster in der 1. und 2. Fußball-Bundesliga schloss, verpflichteten die Osnabrücker den Franzosen Michaël Cuisance. Der 24-jährige Mittelfeldspieler, der in der Bundesliga schon für den FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach aktiv war, wird für ein Jahr vom italienischen Zweitligisten Venezia FC ausgeliehen.