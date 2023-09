„Er wollte unbedingt nach Deutschland“ VfL Osnabrück: So kam es zum Transfer mit Michaël Cuisance Von Susanne Fetter | 05.09.2023, 16:07 Uhr Die Tinte war trocken, der Flock abgekühlt: Cuisance trägt beim VfL die Nummer 27. Foto: IMAGO/osnapix / Dauwe up-down up-down

Am Freitagabend dürften sich einige Fans des VfL Osnabrück die Augen gerieben haben. Mit der Verpflichtung von Michaël Cuisance gelang dem Fußball-Zweitligisten ein Toptransfer. Der Franzose spielte bereits für Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga und sammelte mit dem FC Bayern München Titel. So kam die Leihe zustande: