Viele Zuschauer waren es nicht. Aber die, die vorbeigeschaut hatten beim Abschlusstraining warteten natürlich auch auf ihn: Neuzugang Michaël Cuisance. Doch der Franzose wirkte am Samstagmittag auf der Illoshöhe noch nicht mit. Stattdessen absolvierte er einige persönliche Tests. „Die medizinischen sind schon abgeschlossen, aber andere sind heute gefolgt“, sagte Sportdirektor Amir Shapourzadeh, der wie so oft Zaungast beim Training des Fußball-Zweitligisten war.

Am Freitag hatte er gefehlt. Bis zuletzt hatte der 40-Jährige an der Leihe von Cuisance gestrickt, der für ein Jahr vom italienischen Zweitligisten Venezia FC zum VfL kommt. „Um 17.50 Uhr hatten wir alle Unterlagen vorliegen“, sagte Shapourzadeh: „Danach mussten wir die Sachen noch hochladen.“ Um 18 Uhr schloss das Transferfenster. Eine Punktlandung könnte man sagen. Schwitzige Hände gehabt? „Nein. Solche Situationen gibt es öfter mal am Ende des Transfersommers“, sagte der Sportdirektor des VfL, lächelte und nahm ganz entspannt einen Ball an, der vom Trainingsplatz auf ihn zugerollt kam. Shapourzadeh kickte den Ball mit dem Fuß nach oben, hielt ihn mehrfach in der Luft und passte ihn zurück aufs Feld, wo sich die Profis auf die Partie gegen Elversberg vorbereiteten. Ein Schwerpunkt der Abschlusseinheit: Standards.

Kehl wieder dabei, Cuisance absolviert individuelle Tests

Bis auf Oliver Wähling und Manuel Haas nahmen alle an der Einheit teil. Die beiden Profis, denen der VfL schon vor Wochen mitgeteilt hatte, dass er nicht mehr mit ihnen plane, absolvierten ein individuelles Training abseits des Kaders. Wieder dabei nach einer kurzen Pause wegen muskulärer Probleme: Lars Kehl. Der damit auch wieder ein Kandidat für den Kader gegen Elversberg sein kann.

Sicher nicht auf dem Feld stehen wird im Duell gegen den Mitaufsteiger Neuzugang Cuisance - und das gleich aus mehreren Gründen. Um noch rechtzeitig eine Spielgenehmigung beantragen zu können, hätte der VfL bis Freitag 15 Uhr den Deal schon unter Dach und Fach haben müssen, sagte Shapourzadeh. Doch selbst dann hätte Trainer Tobias Schweinsteiger vermutlich auf Cuisance verzichtet.

Von Venedig über Straßburg nach Osnabrück

„Micka hat einen weiten Weg auf sich genommen, um den Transfer zu vollziehen. Es ist vorgestern von Venedig nach Straßburg gefahren und gestern von Straßburg hierher. Das ist nicht so eine Autobahn, die du mal locker schnell fährst“, berichtete Schweinsteiger über die Anreise des 24-Jährigen und fügte an: „Er hat alles alleine gemacht, weil er unbedingt wollte, dass der Transfer klappt.“

Nach zwei Tagen im Auto wolle er ihm die Zeit geben, sich zu integrieren, betonte der Trainer und erklärte: „Ich möchte keinen Spieler, bei dem die Erwartungen über allem stehen, in eine Situation werfen, der er gar nicht gerecht werden kann. Venedig hat eine zweite Trainingsgruppe. Dort hat er in den letzten Wochen vorwiegend Kleinfeld gespielt und wenig Großfeld. Da ist auch das Verletzungsrisiko zu groß.“ Fitnesstechnisch sei Cuisance zwar auf einem guten Stand, betonte Schweinsteiger, trotzdem wäre es Glücksspiel, ihn schon gegen Elversberg zu bringen. „Wenn es gut geht, kann ich mich feiern lassen und wenn es schlecht läuft, kriegt der Junge einen drauf. Darauf habe ich keine Lust.“

Mit einem Sieg in die Länderspielpause?

Zumal Schweinsteiger seinem Kader vertraut - auch ohne den prominenten Neuzugang. „Ich bin mit der Trainingswoche zufrieden, es waren fünf gute Einheitem“, betonte er und erklärte: „Trotzdem ist die Partie ein Gradmesser, um zu sehen, bekommen wir das was wir jetzt gut gemacht haben, auch im Spiel hin? Lässt der Gegner das zu? Und vor welche Aufgaben stellt er uns, die wir vielleicht jetzt noch gar nicht erwarten? Es wird ein hochinteressantes Fußball-Spiel, in dem wir im Optimalfall die Punkte bei uns behalten.“ Mit einem Sieg würde sich schließlich entspannter in die Länderspielpause gehen.

Nach vier Spieltagen hat der VfL wie Mitaufsteiger Elversberg einen Punkt auf dem Konto. Die letzten Spiele hätten laut Schweinsteiger gezeigt, dass Kleinigkeiten am Ende die Partien entscheiden. „Und die wollen wir langsam auf unsere Seite drücken“, sagt der Trainer und fügte mit Nachdruck an: „Wir bleiben da hartnäckig.“