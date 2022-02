Meilenstein auf dem Weg zu Meisterschaft und Aufstieg 2019: Am 5. August 2018 feiert der schwarz-gelbe VfL mit 1500 Lila-Weißen einen 2:0-Erfolg beim SV Meppen; es ist der zweite Sieg im zweiten Spiel und ein Schlüsselspiel der Saison. FOTO: Helmut Kemme Derby zum 15. Mal seit 1970 Meppen gegen Osnabrück: Die süßesten Siege und bittersten Pleiten Von Harald Pistorius | 23.02.2022, 22:00 Uhr

Es ist nicht Schalke gegen Dortmund oder HSV gegen St. Pauli. Aber in der Region Weser-Ems ist es das Derby. Zum 30. Mal treffen der SV Meppen und der VfL Osnabrück am Samstag (14 Uhr) in einem Ligaspiel aufeinander – passend zur Lockerung der Zuschauerbeschränkungen.