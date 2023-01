Dynamisch am Ball: Maxwell Gyamfi eroberte sich auf Anhieb einen Stammplatz beim VfL Osnabrück und ist als Innenverteidiger eine der Entdeckungen der Saison. Foto: Imago/osnapix up-down up-down Die Entdeckung der Saison beim VfL Osnabrück Warum Maxwell Gyamfi seine Ziele lieber für sich behält Von Harald Pistorius | 05.01.2023, 06:30 Uhr

Er kam als Nobody aus der Regionalliga Nord, hatte noch kein Spiel in der 3. Liga bestritten. In seinem dritten Profijahr ist Maxwell Gyamfi als Innenverteidiger zur festen Größe des VfL Osnabrück geworden. Ein Interview mit einem jungen Mann, der immer an sich geglaubt und noch viel vor hat, seine Ziele aber lieber für sich behält.