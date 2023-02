Jubel über das entscheidende 3:1 gegen den FC Erzgebirge - für Marc Heider war es im 298. Spiel der 67. Treffer in der 3. Liga. Foto: osnapix / Titgemeyer up-down up-down Vor dem 300. Einsatz in der 3. Liga VfL-Kapitän Heider über die Joker-Rolle: Entweder man gibt auf – oder Vollgas Von Harald Pistorius | 14.02.2023, 11:44 Uhr

Jubiläum für den Kapitän: Marc Heiders nächster Einsatz für den VfL Osnabrück wird sein 300. Spiel in der 3. Liga sein. Was ihm das Jubiläum bedeutet, wie er mit seiner Rolle als „Joker“ umgeht und warum der VfL von einer Siegesserie getragen wird, sagt der 36 Jahre alte Stürmer in diesem Interview.