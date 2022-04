„Es ist Halbzeit. Das Spiel geht weiter, und wir wissen nicht, wie es ausgeht“, meinte Fußballobmann Wilke zum Ausgang des Gesprächs in Frankfurt. „Was ist daran so dramatisch? Es ist nichts passiert“, ergänzte Wilke. Alle Seiten wollten über Inhalte der Unterredung nichts sagen. Gegenstand des Streits ist der Wechsel von Lottes Coach Walpurgis zum VfL Osnabrück. Der Fußball-Lehrer beruft sich auf eine mündliche Vereinbarung, wonach er bei einem entsprechenden Angebot zu einem höherklassigen Verein wechseln könne. Wilke bestreitet eine derartige Absprache und pocht auf Einhaltung des unterschriebenen Vertrages bis 2014.

Auf jeden Fall hat Eilers auf eine baldige einvernehmliche Lösung gedrängt. „Ich gehe davon aus, dass wir noch in dieser Woche eine Einigung erzielen. Es warK ein positives Gespräch mit guten Ansätzen“, sagte Kletke. Walpurgis mit Anwalt Christoph Schickardt und Kotrainer Ovid Hajou mit Anwalt Steffen Asal waren ebenfalls vor Ort.

Ob es letztlich um die Höhe einer Ablösesumme für Walpurgis und Hajou geht oder um das Beharren auf Einhaltung eines schriftlich fixierten Vertrages, ist nicht ganz klar. Nach Informationen unserer Zeitung soll der VfL den Sportfreunden Lotte 50000 Euro und zwei Freundschaftsspiele angeboten haben. Anderen Quellen zufolge ist von einer weitaus höheren Summe die Rede, die der Meister der Regionalliga West fordert. Sollte es zu keiner Einigung kommen, wird der Fall Lotte/Walpurgis am 6. August vor dem Arbeitsgericht Rheine weiter verhandelt.

Manno wechselt: Der Wechsel von Gaetano Manno zum Drittligarivalen Preußen Münster scheint perfekt zu sein. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler hat seinen Vertrag mit dem VfL am Montag aufgelöst und soll einen Zweijahresvertrag in Münster unterschrieben haben. Allerdings hatte SCP-Manager Carsten Gockel immer wieder betont, keine Ablösesumme für Manno bezahlen zu wollen. In Münster trifft der Deutsch-Italiener auf seinen ehemaligen Osnabrücker Teamkollegen Marcus Piossek.

Transfergerüchte gibt es weiterhin um Timo Staffeldt. Der 29-jährige Mittelfeldspieler soll bei Viktoria Köln im Gespräch sein, wo „Pele“ Wollitz als Trainer angeheuert hat. Dem ehemaligen VfL-Coach ist bereits Claus Costa nach Köln gefolgt.

Pokalspiel FC Bayern: Unterdessen hat der BSV Rehden den Kartenvorverkauf auf Gutscheinbasis für das DFB-Pokal-Spiel am 5. August gegen den FC Bayern München in der Osnatel-Arena (20.30 Uhr) verlängert. Bis Freitag können die Gutscheine weiterhin online unter w ww.bsv-rehden.de oder jeweils von 17 bis 19 Uhr im Vereinsheim an den Waldsportstätten erworben werden. „Wir haben noch Sitz- und Stehplätze zur Verfügung sowie VIP-Karten“, sagte Vorsitzender Friedrich Schilling. Weil die Verkaufsaktion des Regionalligisten verlängert wurde, sind noch keine Tickets beim VfL eingetroffen. „Wir können keinen genauen Termin sagen, wann bei uns Karten gekauft werden können. Wahrscheinlich zu Beginn der kommenden Woche“, sagte Medienbeauftragte Yvonne Lehnfeld.