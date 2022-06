Trainermeinungen:

Karsten Baumann (VfL Osnabrück): Der Sieg der Duisburger ist letztendlich verdient, Glückwunsch an den MSV. In der ersten Halbzeit haben wir ein sehr gutes Auswärtsspiel gezeigt, wir hatten mehr vom Spiel und verdient den Ausgleich geschafft, weil wir nach dem frühen Rückstand nicht nervös geworden sind. So haben wir uns das vorgestellt. Enttäuschend ist. dass wir das nicht in die zweite Halbzeit hinübergerettet haben. Wenn man sieht, wie unbedarft wir nach vorne und wie viele leichte Fehler wir machen - das ist einfach schlecht, damit laden wir den Gegner zum Kontern ein. Mag sein, dass der Duisburger etwas zu hoch ausgefallen ist, aber darüber dürfen wir uns nach einer solchen Leistung wie in der zweiten Halbzeit nicht beschweren.

Milan Sasic (MSV Duisburg): Danke für die Glückwünsche, ich bin sicher, der VfL wird den Klassenerhalt schaffen. Nach gutem Beginn ist es nicht gelungen, weiter konsequent zu spielen. Die Jungs haben zuviel gewollt und dabei die Ordnung vergessen. Es war in der Pause nicht schwer, den Kopf freizumachen und den richtigen Weg aufzuzeigen. Wir haben gekämpft, einen lange starken Gegner dominiert und dann in den Rhythmus gefunden. Es war ein verdienter Sieg, es war ein wichtiger Sieg und wir haben guten Fußball gespielt. Ein entscheidendes Zeichen für die Qualität einer Mannschaft ist die Antwort auf die Frage: Wie spielt sie weiter, wenn sie 3:1 führt? Meine Spieler haben genauso aggressiv weiter gemacht – und das macht mir Hoffnung.

Die Spieler in der Einzelkritik

Aufstellung und Umstellungen: Mit den beiden Neuzugängen Mauersberger und Kastrati, mit Barletta als Chef im defensiven Mittelfeld mit Hansen als Partner, mit Tyrala anstelle von Lindemann als hängende Spitze: Die veränderte Grundstruktur, zu der sich Trainer Baumann in der Winterpause offenbar entschlossen hat, wurde beim Blick auf die Startelf deutlich.