Das Stadion Bremer Brücke ist am Samstag, 2. Juli 2022, Austragunsort für den diesjährigen Volkswagen-Cup. (Archivfoto) FOTO: imago images/Revierfoto up-down up-down Samstag ab 14 Uhr Livestream: Der VW-Cup beim VfL Osnabrück mit VfL Wolfsburg und Hannover 96 Von Benjamin Beutler | 01.07.2022, 12:59 Uhr

Für VfL-Fans gibt es am Samstag, 2. Juli 2022, ein Highlight in der Saisonvorbereitung. Der VfL Osnabrück darf sich beim Volkswagen-Cup 2022 an der Bremer Brücke mit dem VfL Wolfsburg und Hannover 96 messen. noz.de überträgt alle Partien des Volkswagen-Cups 2022 im Livestream.